Marocchi non se ne capacita: «Inter perché sonnolente nel derby?»

L’Inter oggi ha vinto contro l’Udinese per 2-3, riscattando la sconfitta nel derby. Marocchi ritorna proprio sulla sconfitta di domenica.

INCOMPRENSIBILE – Giancarlo Marocchi, nonostante la vittoria dell’Inter di oggi contro l’Udinese, non si capacita di come i nerazzurri abbiano giocato male il derby di Milano settimana scorsa: «Non ho trovato una spiegazione per la sonnolenza nel derby. I giocatori dell’Inter non si sono accorti proprio, non trovo una spiegazione. Fosse stata contro una piccola squadra, ma nel derby non trovo una spiegazione».