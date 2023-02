Marocchi: «Con Lukaku si vince! Inter diversa con Brozovic dal 1’»

Nel prepartita di Bologna-Inter, Giancarlo Marocchi ha commentato le scelte di Simone Inzaghi. L’ex calciatore e opinionista di Sky Sport ha soprattutto fatto il punto sulla presenza dal primo minuto di Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic

SCELTA IN ATTACCO – Giancarlo Marocchi ha sottolineato l’importanza di rivedere Romelu Lukaku dal primo minuto in Bologna-Inter: «Con Dzeko si gioca meglio, ma con Lukaku si vince. Può sembrare un paradosso, ma il belga in forma sposta. Abbina fisicità e tecnica dentro l’area e ora che arrivano le partite che contano lui sarebbe un gran bell’acquisto per Simone Inzaghi».

CENTROCAMPO RITROVATO – Marocchi ha poi sottolineato la diversità dell’Inter con il ritorno di Marcelo Brozovic dal primo minuto: «Brozovic non c’è stato e con lui l’Inter è stata più di slancio. Di fatto il regista diventava Dzeko perché gli si dava palla e i centrocampisti si muovevano per arrivare vicini all’area avversaria. I nerazzurri sono così lontani dal Napoli perché hanno sbagliato l’inizio, il ritardo fu accumulato subito. Mi sembra una squadra consistente che si carica anche con la vittoria in Champions League. Con il croato si può ragionare un po’ di più in campo».