Marocchi: «Lukaku? Segnale per tutti! Inter, troppi o pochi cambi»

Giancarlo Marocchi, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato prima di Empoli-Inter. L’ex giocatore si è espresso sul rendimento dei nerazzurri e di Lukaku

LUKAKU E CAMPO − Marocchi si esprime sul caso Big Rom, per poi passare alle cose di campo: «Grazia a Lukaku? Segnale che speriamo si colga. Segnale ai maleducati, ai cialtroni che vale non solo per le curve ma in tutti i settori. Deve essere colto anche dai calciatori, che nelle ultime partite hanno ricominciato a circondare gli arbitri. Spesso ci sono cose belle nelle partite, cerchiamo di apprezzare cosa succede in campo evitando di soffermarci su certi contorni che non vanno bene. L’Inter è molto forte, ma cos’è successo in campionato? Il cervello, le gambe. Il cervello conta, perché questa squadra si spegne spesso. Durante l’anno Inzaghi, Gagliardini e compagnia bella li avrebbe potuti utilizzare di più? Chiaro che qualcosa non ha funzionato: troppi o pochi cambi. Fatto sta che la classifica dell’Inter si è fatta veramente brutta».