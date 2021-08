Marocchi: «Lautaro Martinez novità tattica per l’Inter. Thuram, occhio»

Marocchi è dell’idea che, con l’addio di Lukaku, Lautaro Martinez possa fare un ulteriore salto di qualità nell’attacco dell’Inter. L’ex centrocampista, durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, parla pure di Thuram.

IL CAMBIO – Giancarlo Marocchi valuta come l’Inter dovrà modificare il suo assetto tattico offensivo: «Va sostituito Romelu Lukaku. Con una novità: Lautaro Martinez potrebbe diventare prima punta, qualora Edin Dzeko fosse fuori e giocasse Marcus Thuram. Perché occhio: Thuram è grande e grosso, ma non è il pennellone che sta lì a colpire di testa. Anzi, è uno che lavora molto. Dzeko gira, ma potrebbe fare il punto di riferimento alla Lukaku. Tocca a Lautaro Martinez diventare il punto di riferimento, fare i gol e portare l’Inter in alto».