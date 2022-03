Marocchi: «Juventus-Inter sfida verità. Ma pressione già oggi col Torino»

L’Inter alle 20:45 affronta il Torino. Una vittoria terrebbe i nerazzurri in scia del Milan che ieri ha battuto 1-0 l’Empoli a San Siro. Nel pre-partita di Fiorentina-Bologna ha parlato a Sky Sport Giancarlo Marocchi che ha analizzato così la corsa scudetto.

GIORNATA – L’Inter deve rimanere in scia del Milan e per farlo deve vincere contro il Torino stasera. Ecco il pensiero di Marocchi a Sky Sport. «Napoli e Inter ad uno snodo? Potrebbe essere una giornata fondamentale. Spalletti lo ha detto: ‘Se perdiamo siamo fuori’. Adesso tocca ai giocatori riprendersi dopo il Milan. L’Inter contro la Salernitana è stata una boccata d’ossigeno importante però c’è il Torino adesso. Se entrambe dovessero fermarsi significherebbe che non sarebbe solo l’ambiente rossonero più forte ma anche la squadra. Quando arriverà la Juventus ci sarà un ostacolo veramente alto ma già oggi, con due partite in meno a -5, potrebbe mettere pressione contro il Torino».