Marocchi: «Inzaghi ha creato dei fenomeni. Con l’Inter rivincita»

Dati i recenti risultati ottenuti dall’Inter, Giancarlo Marocchi ha speso parole elogianti il gran lavoro di Simone Inzaghi, in diretta a Sky Calcio Club.

BRAVURA – Il tecnico dell’Inter ha rivalutato molti calciatori che erano svalutati dopo le passate stagioni. Marocchi ha dato tanti meriti a Inzaghi: «Questi giocatori quando li ha presi l’Inter non erano a questi livelli. Matteo Darmian non era quello di oggi. Francesco Acerbi era un po’ fuori mercato, Hakan Calhanoglu è stato quasi ‘scartato’ dal Milan, messo ai margini del progetto e lasciato partire in scadenza. Qua si vede la bravura di Inzaghi, perché ha creato dei calciatori tra i migliori in Europa che venivano da momenti molto bui nelle rispettive squadre. Dei veri e propri fenomeni. La creatura esemplare del gioco del tecnico nerazzurro è Federico Dimarco, quinto di centrocampo con gran fiuto del gol e facilità di arrivare al tiro. Bisogna dare i giusti meriti al mister dell’Inter, soprattutto perché l’anno scorso in molti lo vedevano esonerato, invece lavorando in silenzio ha zittito tutte le critiche e si sta prendendo la giusta rivincita».