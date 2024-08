Marocchi: «Inzaghi, quest’anno con l’Inter servirà una bravura»

Marocchi avverte Inzaghi in vista della stagione iniziata da due giornate. Per l’ex centrocampista, l’allenatore dell’Inter dovrà essere particolarmente bravo con la gestione: ne ha parlato a Sky Calcio Club.

IL DISCORSO – Giancarlo Marocchi guarda ai tanti impegni stagionali dell’Inter e capisce dove deve muoversi il tecnico: «Simone Inzaghi avrà solo un problema secondo me, dare i minuti giusti ai panchinari. Perché Davide Frattesi ne vorrà di più dell’anno scorso. Come andrà la nuova Champions League? Anche il Milan ha una mentalità, non solo per la storia. Ci sono giocatori di contesto europeo, quindi secondo me Inter, Juventus e Milan non avranno problemi ad accedere alla fase successiva. Poi non so quanto potranno andare avanti».

Il consiglio di Marocchi a Inzaghi per la gestione dell’Inter

LA NECESSITÀ – Marocchi trova da gestire qualcosa a livello di rosa: «La bravura che dovrà avere Inzaghi è quella di dare minutaggio ai nuovi arrivati, perché Mehdi Taremi parte in panchina. Ma tu un giocatore che ha questa carriera qui non lo devi far sentire un panchinaro, quindi dovrà giocare. All’inizio ci scherzavamo che arrivava al 70′ e faceva i tre cambi, qui dovrà dare soddisfazione a Taremi al posto di Marcus Thuram in una partita contro il Real Madrid. Perché alcuni rincalzi sono di così alto livello che devono sembrare titolari. Secondo me l’Inter l’anno scorso esce dalla Champions League perché, con l’ossessione del campionato, è arrivata a giocarsela con la condizione migliore calata perché Inzaghi aveva fatto giocare gli stessi novanta minuti in campionato e novanta in Champions League».