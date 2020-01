Marocchi: “Inter, servono alternative. Sanchez? Passo da ex calciatore”

Le parole di Giancarlo Marocchi, negli studi di “Sky Sport”, nel post partita di Lecce-Inter. L’opinionista ha analizzato la prestazione dei ragazzi di Antonio Conte.

DELUSIONE – C’è amarezza in casa nerazzurra dopo il pareggio in casa del Lecce. L’Inter era passata in vantaggio con Alessandro Bastoni, ma dopo aver fermato la Juventus la formazione di Fabio Liverani blocca anche quella di Antonio Conte. Giancarlo Marocchi ha analizzato così la gara dei nerazzurri: «Il Lecce si è difeso benissimo abbassandosi. All’Inter serviva qualcosa in più oltre alle solite trame. Serviva qualche bel colpo, un’intuizione. Questa è a tutti gli effetti una battuta d’arresto. Alexis Sanchez? Non mi convince, è arrivato in ritardo di condizione in estate, poi ha avuto quel lungo infortunio, ma va ad un ritmo troppo lento. Ha il passo quasi da ex giocatore. L’Inter ha bisogno di alternative in avanti, anche per preservare la salute dei due titolari. Certo, c’è anche Sebastiano Esposito che se entra qualcosa fa. Ma serve altro».