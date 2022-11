Marocchi: «Inter, serve uno squillo! Atalanta, con vittoria medaglia d’oro»

L’Inter sfida l’Atalanta a Bergamo nell’ultima partita del 2022, valevole per la quindicesima giornata di Serie A. Secondo Giancarlo Marocchi, ospite negli studi di Sky Sport, la squadra di Inzaghi deve dare una prova di forza

PROVA DI FORZA – L’Inter di Simone Inzaghi alle 12.30 è attesa dallo scontro diretto con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Secondo Giancarlo Marocchi entrambe le squadre sono chiamate a una prova di forza: «Si fa fatica a dire qualcosa sull’Inter, facciamo difficoltà. Sicuramente così lontana non ce l’aspettavamo. Pensando soprattutto a loro stessi, secondo me non si sono occupati molto dell’avversario perché questa deve essere proprio una prova di forza. L’Atalanta perché è stata splendida e ha occupato una posizione da me inaspettata e con una vittoria riceverebbe una medaglia d’oro grande così. Per l’Inter c’è la necessità di andare in vacanza con uno squillo perché per troppe volte abbiamo detto meravigliosa in Champions League, meno in campionato. Poi frena di nuovo. Sono troppi punti interrogativi, è sempre un’incognita e quindi mi aspetto una prova di forza da entrambe le squadre per mettere un punto esclamativo». Marocchi si pone poi un quesito su chi gioca poco: «Dzeko era un panchinaro e ha fatto questo: perché i panchinari dell’Inter giocano poco? Forse Inzaghi non li ritiene all’altezza? I dirigenti credono di avere una grande panchina. Chiedo solo perché Milan e Napoli li gestiscono diversamente».