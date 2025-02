Marocchi: «Inter rabbiosa nelle ultime gare! Inzaghi cambiato»

Giancarlo Marocchi ci tiene a sottolineare cosa sia cambiato nell’Inter delle ultime settimane in campionato. Su Sky Sport si esprime su Simone Inzaghi e i nerazzurri.

PRESTAZIONE – L’Inter vista contro il Genoa non è stata bella e scintillante come accaduto spesso in questa stagione. Anzi, a dire il vero è stato tutto il contrario. I nerazzurri hanno sofferto e si sono aggrappati ai leader, come Lautaro Martinez decisivo con il suo gol al 78′. L’altro Martinez, vale a dire Josep, ha contribuito al successo grazie ad una parata formidabile sul colpo di testa di Ekuban. Lotta, determinazione, rabbia, poco altro nella prestazione di San Siro.

Inter e Inzaghi cambiati! Le parole di Marocchi

COMMENTO – Giancarlo Marocchi, nonostante la partita, esalta però un aspetto nuovo nell’Inter: «Lautaro Martinez fa una splendida esultanza e non è l’unico. Anche Simone Inzaghi è cambiato nelle ultime settimane, è ormai tarantolato in panchina. Dalla Fiorentina è cambiato nell’esultanza e nella gestione della partita, di nuovo ieri contro il Genoa. Le ultime due partite l’Inter non le ha vinte come al solito, cioè giocando e dominando il gioco. La squadra nerazzurra ha vinto anche con la rabbia soprattutto e sta aggiungendo questo alle sue immense capacità. Le sue sono prestazioni rabbiose».