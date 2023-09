Marocchi: «L’Inter non suda difendendosi! Skriniar era un problema»

Marocchi vede nella difesa uno dei segreti dell’Inter che ha cominciato la stagione con quattro vittorie. Tanto che, ricordando l’anno scorso, c’è il precedente di Skriniar che a Parigi non se la sta già passando benissimo.

CAMBIATO IN MEGLIO – A Sky Calcio Club, Giancarlo Marocchi valuta le mosse tattiche: «Non devi mai dare la profondità all’Inter, ti devi abbassare. Lì perde Marcus Thuram, che se gli togli la profondità deve venire incontro. Un’altra cosa dell’Inter è che non la metti in difficoltà lasciando Christian Pulisic e Rafael Leao larghissimi, perché Denzel Dumfries e Federico Dimarco sono talmente forti che fanno i difensori. L’Inter sembrava non sudare difendendosi. L’anno scorso si sono tenuti un problema in casa non vendendo Milan Skriniar, ci hanno messo un po’ a capire come mettere Matteo Darmian. Quella è stata una zavorra. L’Inter, se viene attaccata, può giocare la partita ideale: è la più facile, ha spazio per attaccare e rischia pochissimo dietro. Vediamo come si svilupperà mercoledì: se l’allenatore della Real Sociedad avrà visto il derby qualcosa avrà capito».