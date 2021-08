Marocchi: «Inter, non capisco il pessimismo. Vittoria che ci voleva»

Giancarlo Marocchi, ex giocatore e opinionista di “Sky Sport”, ha parlato della situazione in casa Inter dopo la vittoria per 4-0 di sabato sera contro il Genoa.

VITTORIA NECESSARIA – Giancarlo Marocchi, negli studi di “Sky Sport”, ha analizzato in questo modo la vittoria dell’Inter sul Genoa e le possibilità dei nerazzurri di vincere lo scudetto: «Anche se la vittoria dell’Inter è stata facile, sembra che l’ambiente avesse bisogno di una partita così. C’era molto pessimismo, ma non capisco perché. Quella nerazzurra è una squadra forte come le altre, ma è la più equilibrata. Aveva bisogno della vittoria per riprendere entusiasmo e capire che potesse lottare per vincere lo scudetto»