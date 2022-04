Marocchi: «Inter, negatività pazzesca nell’ambiente. Dybala titolare? Allegri…»

L’Inter questa sera affronta la Juventus all’Allianz Stadium con i nerazzurri che devono assolutamente vincere per tenere aperti i discorsi scudetto. Giancarlo Marocchi, nel pre-partita di Fiorentina-Empoli su Sky Sport, ha fatto il punto sulla corsa al titolo.

DECISIVA – L’Inter contro la Juventus ha un solo risultato possibile: la vittoria. Perdere o pareggiare significherebbe gettare alle ortiche il sogno scudetto. Ecco il pensiero di Marocchi a Sky Sport. «Chi perde è fuori. Vincendo la Juventus non la metterei dentro la corsa scudetto ma sarebbe la prima volta che batterebbe una pretendente allo scudetto. Il quarto posto due mesi fa era una chimera per la Juventus e ora può sorpassare l’Inter. Dentro i nerazzurri c’è una negatività pazzesca, non riescono anche le cose più semplici. E’ una partita fondamentale per l’Inter. Inter-Juventus o Juventus-Inter è sempre stata la partita del campionato. Dybala titolare? Per chi è a casa e vuol fare l’allenatore può ispirarsi ad Allegri. In un momento così importante mette da parte la tattica e mette in vetrina Dybala per vedere se gli risolve la gara. Allegri prende il giocatore più discusso e lo mette in campo (ride, ndr)».