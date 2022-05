Marocchi: «Inter e Milan, rimpianti per chi non vince! Una gara decisiva»

Giancarlo Marocchi è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare della lotta scudetto tra Inter e Milan. L’ex giocatore ha parlato dei rimpianti che la squadra perdente dovrà avere. Per i nerazzurri si tratta in particolare del derby di ritorno.

FATICA IN ATTACCO – Giancarlo Marocchi ha aperto così la sua analisi sulla lotta scudetto tra l’Inter e i rossoneri: «Il Milan ha bisogno di tutti, soprattutto di Pioli con la sua tattica e strategia. Quest’anno la squadra fa fatica a segnare, quindi bisogna pensare a tutto. I rossoneri stanno andando avanti con le unghie e facendo un po’ di fatica in avanti».

RIMPIANTI – Marocchi ha poi svelato quelli che, secondo lui, sono i rimpianti che dovrà avere la squadra perdente: «Se dovesse vincere il Milan il rimpianto per i nerazzurri sarebbe quello del derby di ritorno, con la rimonta di Giroud quando non c’era proprio gara. Dovesse invece vincere l’Inter, i rossoneri dovrebbero recriminare su tanti punti lasciati per strada specialmente a San Siro».