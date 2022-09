Marocchi: «Inter male rispetto alle aspettative! Classifica compatta aiuta»

Giancarlo Marocchi, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter, a pochi minuti dalla sfida contro l’Udinese. L’ex calciatore ha analizzato momento dei nerazzurri e le scelte di Inzaghi

SCOSSA – Queste le parole di Marocchi: «Cambi di formazione? Inzaghi doveva cercare il modo di stimolare di più la squadra. Barella fuori una partita e mezzo, de Vrij fuori. Skriniar lontano parente di quello dello scorso anno. Tu ne metti un altro e stimoli anche i vicini. Questa Inter ha cominciato troppo male per le aspettative che tutti avevano. Una rosa talmente completa e sostituti all’altezza che non può essere in difficoltà. Anche se la classifica compatta gli sta dando una mano».