Marocchi: «Inter-Juventus, partita con lo Stoccarda non fa testo!»

Domani, alle 18:00, San Siro ospiterà l’attesissimo Derby d’Italia tra Inter e Juventus. Entrambe le squadre arrivano all’incontro con motivazioni alte, ma anche sfide interne significative. Di questo ne ha parlato Giancarlo Marocchi

DOPO LA SCONFITTA – La Juventus, reduce da una sconfitta in Champions League contro lo Stoccarda, cerca il riscatto nonostante una lista di infortunati importante, con Thiago Motta che dovrà fare a meno di elementi chiave come Koopmeiners e Douglas Luiz. Di questo ne ha parlato Giancarlo Marocchi: «La partita contro lo Stoccarda non fa testo, cancelliamola perché non è stata proprio giocata. Il gioco di Thiago Motta è un possesso palla finalizzato poi che non sempre si concreta in qualcosa, col povero Vlahovic buttato in avanti. La probabile formazione non mi piace proprio perché manca Thuram. È un giocatore forte e tecnico. Douglas Luiz lo vedo molto indietro, anche se è infortunato».

Inter, i due ballottaggi e il parere di Marocchi

LA FORMAZIONE – Simone Inzaghi dovrà fare attenzione alle assenze in difesa, con l’obiettivo di mantenere un equilibrio tra la spinta offensiva e una retroguardia stabile. Proprio per questo motivo, si parla di un possibile sorpasso di Dumfries su Darmian. Ma è sul dubbio a centrocampo che Marocchi non è d’accordo: «Darmian è il primo sostituto dei cinque dietro, ci sta come ragionamento. Inoltre viene da una partita dove ha giocato da titolare, mentre Dumfries è entrato a partita in corso contro lo Young Boys. Barella dovrebbe giocare davanti la difesa, non dovrebbe giocare Asllani in quella posizione».