Marocchi: «Inter, intravedo un problema! Punizione Dimarco non c’era»

Giancarlo Marocchi, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter reduce dalla goleada contro il Bologna. L’ex calciatore commenta l’episodio del fallo che ha portato alla punizione realizzata da Dimarco

DIFFICOLTA’ – Queste le parole di Marocchi: «Punizione Dimarco? Ti danno un calcio di punizione che non c’è, evidentemente non c’è. Prendi gol, ma la partita non è già persa. L’Inter stasera ha fatto l’Inter, è andata in difficoltà nei primi 15′, bisognerebbe trovare una spiegazione ai nerazzurri ad 11 punti dal Napoli. Io intravedo un problema fisico, spesso è andata piano. Con soli 11-12 titolari non puoi andare sempre forti. Darmian? Ha vinto lo scudetto, mi chiedo perché non giochi di più per far riposare Dumfries».