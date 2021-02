Marocchi: «Inter, il derby vinto è una certificazione! Attacco perfetto»

Condividi questo articolo

Giancarlo Marocchi

L’Inter ha battuto il Milan nel derby della ventitreesima giornata di Serie A, consolidando il primo posto in classifica e allungando sui rossoneri. Marocchi – ospite negli studi di “Sky Sport” – analizza la vittoria dei nerazzurri

CERTIFICAZIONE – L’Inter ha vinto e dominato contro il Milan, allungando in classifica e consolidando il primo posto. Giancarlo Marocchi analizza la vittoria dei nerazzurri: «Vince l’Inter meritatamente e questo cambia tutto. Lautaro Martinez e Lukaku sono una coppia perfetta, due attaccanti che giocano benissimo l’uno per l’altro: e qui bravo Conte. C’è sempre la Juventus di mezzo secondo me perché la Juventus batte il Milan e perde con l’Inter. Lì abbiamo iniziato a pensare che fosse meglio l’Inter, poi in Coppa Italia nel confronto diretto vince l’Inter. Oggi c’è proprio un timbro e una certificazione, anche su quello che è il momento del Milan. Handanovic fa quello che deve fare, se non fa quelle due parate meravigliose poi sai i cervelli dell’Inter possono avere un contraccolpo e non la finisci 3-0. Handanovic assoluto protagonista anche in un 3-0».

MOSSE – Marocchi prosegue parlando delle mosse di Conte: «Conte quest’anno è partito da dietro. Tolto Kolarov ha trovato la difesa titolare, le certezze a destra mentre davanti c’erano già. Ecco che quando ne funzionano già nove puoi anche togliere Young, che è più difensivo e mettere Perisic, perché non c’è paragone tra i due giocatori: vince il croato. Su Eriksen dico che ci siamo tolti dalla testa di poter rivedere quello del Tottenham, cioè quello che segnava tanti gol. Come mezzala va bene».