Marocchi: «Inter ha esagerato! Segnato ogni volta al portiere Bologna»

Giancarlo Marocchi ha parlato dell’ottima prestazione dell’Inter ieri contro il Bologna segnando alla squadra rossoblù ben sei gol.

RISULTATO – Queste le parole di Giancarlo Marocchi dagli studi di Sky Sport 24 sulla larga vittoria dell’Inter contro il Bologna. «L’Inter ha esagerato in campionato. Ogni volta che si è presentata davanti al portiere del Bologna ha segnato. Non ha fatto lo stesso con il portiere del Real Madrid. Il livello è diverso, ma ha creato comunque. Anche in Champions League quindi non vorrei esagerare a dire che il risultato è bugiardo perché a me questo non piace. Io prendo sempre il risultato del campo, quindi qualcosina bisogna chiedersi».

Fonte: Sky Sport 24