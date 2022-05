Marocchi: «Inter di nuovo squadra. Il rigore del 2-2? Evidente in diretta»

Giancarlo Marocchi si complimenta con l’Inter per la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus. E giudica positivamente le scelte dell’arbitro Paolo Valeri. Ecco le sue parole a Sky Sport.

VITTORIA MERITATA – L’Inter vince la Coppa Italia numero 8 della sua storia, in una sfida al cardiopalma contro la Juventus. Ma il giudizio di Giancarlo Marocchi, ex calciatore (anche dei bianconeri) è molto netto. I meriti della squadra di Simone Inzaghi sono infatti lampanti. Ecco le sue parole: «È evidente che l’Inter è di nuovo squadra. Nonostante abbia perso diversi giocatori titolari, è rimasta una squadra buona. La Juventus deve capire chi è da Juve e chi no. Il rigore del 2-2 era evidente in diretta».