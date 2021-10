Marocchi: «L’Inter dà 5 milioni a Calhanoglu, no pretese su Barella e Brozovic»

Marocchi utilizza lo stipendio di Calhanoglu per segnalare come sarà difficile abbassare le richieste di Barella e Brozovic sul rinnovo. In collegamento con 23 su Sky Sport 24, l’ex centrocampista vede una situazione obbligata.

SI PAGA – Giancarlo Marocchi vede l’Inter favorita e chiama l’attenzione sui rinnovi: «Nonostante tutto può rivincere lo scudetto. Magari non facilmente come lo scorso anno ma può rivincerlo. Devono stare tutti sul pezzo, ci sono delle situazioni di rinnovi che potrebbero distrarre ma può rivincere lo scudetto. Anche se è meno forte. Rinnovi? L’Inter dà cinque milioni a Hakan Calhanoglu, a quel punto non può pretendere che Marcelo Brozovic e Nicolò Barella siano sempre sorridenti quando fanno gol e quando vincono. I contratti devono rispettare il valore dei giocatori, se vuoi che funzioni tutto in una squadra».