Marocchi: “Inter consolidata! Gagliardini? Ideale per Conte per due motivi”

Giancarlo Marocchi

Sampdoria-Inter andrà in scena tra pochissimo a Genova (QUI le formazioni ufficiali). Marocchi – ospite negli studi di “Sky Calcio Show”, in ona su “Sky Sport” – parla di Gagliardini e delle garanzie che dà a Conte. Di seguito le sue dichiarazioni

CERTEZZE – Sampdoria-Inter vedrà in campo Roberto Gagliardini e non Arturo Vidal, bocciato dopo la prova negativa con il Crotone. Per Giancarlo Marocchi, l’ex Atalanta è il giocatore ideale per Antonio Conte: «Gagliardini dà equilibrio e poi è al momento giusto nell’area avversaria e il gol lo può fare veramente. È la mezzala ideale per Conte, un tecnico che non ama fare tante rotazioni. Giocano quelli perché è piuttosto consolidata l’Inter».

ASSENZA PESANTE – E sull’assenza di Romelu Lukaku, Marocchi afferma: «Sarà dura trovare quello che attacca la profondità, soprattutto per dilatare gli spazi che ti lascia la Sampdoria. Quindi uno tra Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez deve fare il Lukaku, quantomeno per l’attacco alla profondità».