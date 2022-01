Marocchi: «Inter completa e priva di difetti! Fatico a pensare una cosa»

L’Inter ieri ha vinto con il Venezia al 90′, blindando il primo posto in classifica in attesa di sapere quando potrà giocare con il Bologna. Giancarlo Marocchi – ospite negli studi di Sky Sport 24 -, dice la sua sulla lotta scudetto

POCHI DIFETTI – L’Inter di Simone Inzaghi ha conquistato 3 punti pesanti con il Venezia, mandando un segnale forte alle avversarie scudetto. Secondo Giancarlo Marocchi, attualmente i nerazzurri hanno qualcosa in più: «Attualmente per il secondo posto vedo il duello Milan-Napoli. Pensando a un’Inter che mi sembra così completa e priva di difetti, faccio fatica a crede che possa rallentare per due/tre partite, anche solo pareggiare per una serie così lunga».