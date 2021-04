Marocchi: «Inter compatta dietro? Mancano 3” al suo gol! Immagine Conte»

Marocchi, nel corso di “Sky Calcio Club”, ritiene che uno dei punti di forza dell’Inter sia la ripartenza. L’ex centrocampista della Juventus parla poi delle capacità di Conte e di una caratteristica che gli manca, anche se non a causa sua.

ULTIMO PASSO – Giancarlo Marocchi esalta la compattezza dell’Inter: «Lo vediamo in campo, perché sono sempre tutti insieme. Spesso raccolti al limite dell’area, che quando sono lì mancano tre secondi al gol a favore perché ripartono e segnano. Bello il discorso della condivisione, ma manca un pezzo: per rivedere il vero Antonio Conte servirebbero i tifosi. Conte è esigente, ma quando vince con tanto pubblico si esalta per la propria squadra. Lì è proprio la bella immagine del Conte vincente, purtroppo in questo periodo non c’è».