Marocchi: «Per me l’Inter è una certezza! Il Milan si trova lì e ci crede»

Giancarlo Marocchi

Marocchi promuove sia l’Inter sia il Milan. L’ex centrocampista, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha parlato in maniera positiva delle due milanesi, che fra cinque giorni in aggiunta si sfideranno nel derby di Coppa Italia.

IL DUELLO – Giancarlo Marocchi valuta le reazioni delle milanesi per vincere la Serie A: «Per me l’Inter è una certezza. Il Milan, probabilmente, trovandosi lì ha detto di prendere il giocatore, Mario Mandzukic, in particolare che sa stare lì. Qualcuno potrebbe iniziare a soffrire di vertigini e allora un altro ci vuole, perché è stato preso per l’obiettivo. Altrimenti serve a poco e niente, perché toglierebbe il posto a Rafael Leao e Ante Rebic. Pensando all’obiettivo scudetto è stato un buonissimo colpo».