Marocchi: «Inter, calendario letale. Scudetto dei punti persi per strada»

L’Inter e il Milan si giocano tutto alle 18. Sampdoria e Sassuolo sono le due squadre che potrebbero decidere lo scudetto. Giancarlo Marocchi, intervenuto a Sky Sport, dice la sua sulla corsa scudetto.

CORSA – Che scudetto sarà? Rossonero e nerazzurro? Lo scopriremo dopo l’ultima partita delle 18. Inter e Milan sono lì. Giancarlo Marocchi dice la sua a Sky Sport. «Ci sono stati punti persi, questo scudetto si vincerà con pochi punti. Io credo che per la Juventus partita male, il Napoli che non partecipa a quest’ultima giornata perché in casa decide di fare 1 punto in tre partite, eccoci all’Inter con il Milan e il testa a testa. L’Inter tra gennaio e febbraio quel calendario lo potrebbe usare come scusa. Tutte quelle partite difficili, decisive assemblate in un mese, hanno presentato il conto e il conto è molto salato. Dormire poco? Anche io non dormivo, ma dopo! Prima tendenzialmente sì. Si arriva ad oggi non all’improvviso, ma con il percorso fatto».