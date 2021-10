Marocchi: «Inter, buone prestazioni: poi succede qualcosa! Con Empoli…»

Inter-Udinese è la sfida che andrà in scena oggi alle 12.30 a San Siro, valida per l’undicesima giornata di Serie A. Marocchi – ospite negli studi di Sky Sport – parla dei nerazzurri e delle prestazioni finora non perfette, Empoli a parte. Di seguito le sue dichiarazioni

EQUILIBRIO – Inter-Udinese è il lunch match dell’undicesima giornata di Serie A. Secondo Giancarlo Marocchi, i nerazzurri di Simone Inzaghi devono trovare ancora un po’ di equilibrio: «Fare una striscia di vittorie aiuta non solo in Champions League ma anche in campionato perché ci sono sempre buone prestazioni, anche con Juventus e Lazio c’è una squadra che domina e poi si fa sfuggire la partita dalle mani. Quella con la Lazio clamorosa, per 60 minuti la squadra di Maurizio Sarri ha fatto fatica ad arrivare nella metà campo avversaria. Poi succede qualcosa, non c’è contrapposizione e subisci la gara. Con l’Empoli partita perfetta, vinta normalmente dalla più forte. Questa è una rosa che lottando può rivincere lo scudetto».