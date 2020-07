Marocchi: “Inter, bicchiere mezzo vuoto per gran considerazione. Conte…”

Marocchi si aspetta che l’Inter di Conte possa migliorare il suo rendimento in quest’ultima parte di stagione. L’ex centrocampista di Bologna e Juventus, ospite di “Sky Calcio Show – L’Originale”, ha spiegato il perché delle perplessità sui nerazzurri.

ANCORA NON AL MEGLIO – La critica di Giancarlo Marocchi sull’Inter è costruttiva: «Se diciamo che il bicchiere è mezzo vuoto è perché abbiamo grande considerazione sia di Antonio Conte sia di buona parte dei suoi giocatori. Quindi io sono per il bicchiere mezzo vuoto, perché l’Inter l’avrei voluta vedere almeno al pari della Lazio. Per entrare nello specifico: gli stanno dando troppo poco i tre difensori, Diego Godin non è nemmeno più titolare. Dall’inizio dell’anno ci saremmo aspettati che, con le capacità di Conte e di questi tre messi insieme (Milan Skriniar e Stefan de Vrij gli altri due, ndr), potessero loro pensare alla fase difensiva e tutti gli altri giocatori pensare alla fase offensiva. Io ho visto contro tutti l’Inter difendersi al limite dell’area».