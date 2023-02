Marocchi: «Grandi confronti, grande squadra. Inter, problema motivazioni»

Il momento dell’Inter non è dei migliori, la sconfitta contro il Bologna ne è la lampante prova. Giancarlo Marocchi ha detto la sua su Sky Sport sulla situazione nerazzurra e sul futuro dell’allenatore Simone Inzaghi.

PROBLEMI – La forma dell’Inter non convince, così come la stagione in generale. Troppi alti e bassi, Giancarlo Marocchi ne parla così su Sky Sport: «Io come dirigente direi a Inzaghi che abbiamo battuto Napoli, strabattuto il Milan, siamo arrivati agli ottavi di Champions League dopo un girone difficile. Quando ci sono grandi confronti, c’è una grande squadra. Nei primi due mesi di campionato quattro sconfitte in otto partite, negli ultimi diversi passi falsi, qui c’è qualcosa che non va nella continuità. Questo è il dato certo, come si fa a far sì che una squadra sia determinata sempre, sia con le più piccole che con le più forti? Un allenatore se deve stare a motivare i giocatori ogni domenica, prima o poi finisce».