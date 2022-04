Marocchi: «Gol Milan? Handanovic non protesta! Pioli ha ragione»

Giancarlo Marocchi, ospite degli studi di Sky Sport, ha parlato di Inter-Milan, match terminato sul punteggio di 3-0. L’ex Juventus e Bologna analizza la prestazione di Lautaro Martinez e l’episodio del gol annullato a Bennacer

NO PROTESTE – Queste le parole di Giancarlo Marocchi: «Lautaro Martinez ha fatto una grandissima prestazione, che doppietta. Questo giocatore mi piace tanto, lo trovo tecnicamente forte. I due gol ne sono una dimostrazione. Bisognava incidere e lui ha inciso. Gara da 9 assolutamente. Pioli? Ha ragione, ha raccontato per come è andata. Handanovic non protesta. Annullamento? C’è il regolamento e ci sono i giocatori. Ad Handanovic non ha dato noia. Scudetto? Questo risultato può influire po’ anche sul campionato dei rossoneri, anche se emotivamente è la squadra più forte».