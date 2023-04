Marocchi: «Euroderby tra Inter e Milan? Un vantaggio per la Lazio!»

La corsa Champions League è diventata una tonnara con sei squadre racchiuse in sei punti: Lazio, Juventus, Inter, Milan, Roma e Atalanta. L’Euroderby peserà

PESO RILEVANTE − Dagli studi di Sky Calcio Club, Giancarlo Marocchi si esprime così sulla corsa Champions League: «L’Euroderby sarà tostissimo come impegno psicologico. Questo è il vantaggio della Lazio, che se non si fa male da sola non può non andare in Champions League. L’Inter non può perdere la finale di Coppa Italia perché è favorita. Il Derby di Champions League? Sei obbligato a non perderlo».