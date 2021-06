Marocchi: «Eriksen protagonista a Euro 2020? Vedremo. Migliore tra suoi»

Giancarlo Marocchi – ex giocatore e attuale opinionista di “Sky Sport” – ha analizzato l’importanza di Christian Eriksen non solo per la sua Danimarca, ma anche e soprattutto per Euro 2020.

PROTAGONISTA – Christian Eriksen, con la sua qualità, potrebbe essere un valore aggiunto per Euro 2020. Nonché per la sua Danimarca, che debutterà quest’oggi nella competizione contro la Finlandia. Giancarlo Marocchi ha parlato in questi termini delle qualità del centrocampista dell’Inter: «Eriksen è il più bravo tecnicamente di questa squadra, la faccia sarà sempre quella ‘neutra’ che non piaceva molto ad Antonio Conte. Sarà però determinato con i suoi piedi e vedremo già dalla prima gara se potrà essere il protagonista di questo Euro 2020».