Marocchi: «Dzeko fuori? Scelta giusta di Inzaghi, ma bisogna fare gol!»

Marocchi prima di Inter-Napoli su Sky Sport ha detto la sua riguardo le scelte di formazione di Simone Inzaghi riguardo Edin Dzeko, fuori dalle scelte del tecnico per precauzione.

DZEKO FUORI – Marocchi prima di Inter-Napoli ha parlato così delle scelte di Inzaghi: «Giusto usare un po’ di cautela per Džeko. Vale la pena rispettare l’inizio del campionato, siamo solo a 1/3. L’Inter in un colpo solo tornerebbe a 4 punti da entrambi. Lautaro Martínez spero torni a fare il Lautaro, Correa protagonista di due doppiette e nell’ultima Inzaghi lo stava sostituendo. C’è bisogno di loro perché il Napoli ha la miglior difesa in Europa».