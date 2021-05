Marocchi: «Conte all’Inter avrebbe rivinto lo scudetto. Ma vuole altre sfide»

Giancarlo Marocchi – ex giocatore e attuale opinionista – è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 dove ha parlato dell’addio di Conte all’Inter. Il tecnico ora potrebbe andare al Real Madrid.



NUOVE SFIDE – Giancarlo Marocchi ha parlato dell’addio di Antonio Conte all’Inter e del suo possibile futuro, diviso tra il PSG e la Spagna: «In Francia vincerebbe sicuramente il campionato, al Real Madrid ci sarebbe un po’ più di lotta ma sarebbe un’esperienza affascinante. Io lo conosco. Se avesse chiesto a me gli avrei detto di rimanere all’Inter perché avrebbe rivinto sicuramente lo scudetto anche con due cessioni, ma con la permanenza di Romelu Lukaku. Lui però si alimenta di sfide e non riesce a stare tranquillo, ora vuole vincere in un altro Paese».