Marocchi: «Caicedo? Sorrido perché il Genoa aiuta l’Inter sull’ingaggio»

Caicedo sarà un nuovo giocatore dell’Inter molto probabilmente già oggi, visto che sono previste le visite mediche. Marocchi commenta una delle notizie di Di Marzio durante Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, ossia che il Genoa parteciperà sull’ingaggio (vedi articolo).

IL DOPPIO ARRIVO – Giancarlo Marocchi dà un giudizio sugli innesti dell’Inter: «Robin Gosens è un grande acquisto, secondo me. Cioè: è uno dei giocatori più forti del nostro campionato, poi purtroppo quest’anno non l’abbiamo mai avuto se non nelle prime tre giornate. Sorridevo su Felipe Caicedo perché il Genoa partecipa e aiuta l’Inter a pagare l’ingaggio, questo mi ha fatto sorridere. Altra cosa: come hanno fatto a fare le visite mediche a Gosens e raggiungere il massimo sforzo se è ancora infortunato?»