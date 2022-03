Marocchi attacca: «Inter, perché sempre col 3-5-2! Out Brozovic? Metti lui»

Giancarlo Marocchi, dagli studi di Sky Calcio Club, non ha nascosto le sue critiche nei confronti di Inzaghi, reo di non voler mai cambiare modulo. Secondo l’ex giocatore, in assenza di Brozovic potrebbe giocare un centrocampista ben preciso.

CAMBIO MODULO − Attacco di Giancarlo Marocchi a Simone Inzaghi: «Non c’è scritto nel regolamento che l’Inter deve giocare sempre allo stesso modo. Se non hai un vice Marcelo Brozovic, tu giochi con due mediani. Togli Hakan Calhanoglu e metti Roberto Gagliardini insieme a Nicolò Barella in un centrocampo a due. Gagliardini, lo scorso anno, ha vinto lo scudetto. In avanti giochi con tre punte. Il problema è che hanno giocato sempre gli stessi. Lo scorso anno, l’Inter ha vinto lo scudetto anche con Danilo D’Ambrosio. Non possono giocare sempre gli stessi».