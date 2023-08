Marocchi: «Arnautovic rimane una toppa per l’Inter. Pavard ottimo!»

Marocchi si espone sul nuovo attaccante dell’Inter, Marko Arnautovic, e sull’eventuale colpo in difesa Benjamin Pavard. Di seguito il pensiero espresso dall’ex calciatore sulle due pedine e non solo.

TOPPE – Giancarlo Marocchi condivide l’eventuale prossimo colpo dell’Inter per la difesa, meno invece quelli già effettuati per rinforzare l’attacco. Così parla l’ex calciatore nel salotto di Sky Sport 24: «Pavard sarà un ottimo acquisto. Con lui l’Inter completa una struttura di squadra di altissimo livello. Però se ci spostiamo lì davanti è chiaro che, sapendo prima che con Lukaku sarebbe andata a finire così, avresti potuto tenere Dzeko, pregandolo di firmare ancora per un anno, e non avresti dovuto ripiegare su Arnautovic. Quest’ultimo potrebbe essere una splendida toppa ma rimane una toppa. Per caratteristiche è molto meglio Arnautovic di Thuram di fianco a Lautaro Martinez. Guardando le amichevoli ho come l’impressione che questi due facciano fatica anche a dirsi buongiorno quando si incontrano».