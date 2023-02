Marocchi: «Per Allegri meglio preparare gare di coppa con Nantes e Inter»

Marocchi, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato dell’importanza delle coppe per la stagione della Juventus. L’ex calciatore si è soffermato anche sulla semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, per la quale ora c’è la data dell’andata (vedi articolo).



SQUADRA DA COPPE − Giancarlo Marocchi ha detto la sua sul prosieguo della stagione della Juventus. L’ex bianconero in particolare ha parlato dell’importanza delle coppe tra cui semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Le sue parole: «In campionato Massimiliano Allegri dovrà fare un miracolo. Nelle coppe dove ci sono gare da dentro o fuori può fare bene. Anche perché per chi ha appena vinto il Mondiale queste sono partite vere. Quindi non devi stare a dire nulla. Quando giocherai contro il Nantes, quando giocherai contro l’Inter sarà più facile prepararle. Per questo la solidità e il non mollare neanche un metro te li ritrovi subito».