Maripan sicuro: «Torino non sarà arbitro della lotta scudetto!»

Maripan si è pronunciato in vista della prossima sfida di Serie A tra Napoli e Torino. Il difensore dei granata ha escluso il ruolo di “arbitro” della sua squadra nel contesto della lotta scudetto.

LA SITUAZIONE – Il Torino di Guillermo Maripan non ha più obiettivi importanti da poter conseguire in questa stagione. Il fattore che emerge in maniera più evidente nel finale di annata dei granata, piuttosto, è il possibile ruolo decisivo della squadra di Paolo Vanoli nella lotta scudetto. I piemontesi, infatti, dovranno affrontare nelle ultime 5 giornate di Serie A sia il Napoli sia l’Inter. I partenopei nella prossima gara del Campionato italiano, i nerazzurri nella terzultima sfida del torneo.

Maripan sulla lotta scudetto: il Torino non sarà arbitro

LE DICHIARAZIONI – Maripan ha così parlato a Sky Sport in vista del match di Serie A tra il Torino e il Napoli, previsto domenica 27 aprile alle ore 20:45: «Non credo che l’equilibrio in testa al Campionato dipenderà soltanto dalle sfide che i partenopei e l’Inter dovranno disputare contro di noi. Ad ogni modo, sarà bello confrontarsi con due squadre così forti. Quello che vogliamo fare è provarci, pensando solo a noi stessi e a chiudere l’annata nel miglior modo possibile».