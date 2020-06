Mario Rui: “Con l’Inter potevamo fare meglio. Il nostro obiettivo…”

Mario Rui, terzino del Napoli che questa sera giocherà la finale di Coppa Italia contro la Juventus, ha commentato ai microfoni di “Rai Sport” la prestazione nella semifinale contro l’Inter e l’obiettivo per questa sera.

MIGLIORAMENTI – Dopo aver lasciato spazio a Hysaj nella semifinale contro l’Inter, Mario Rui scenderà con ogni probabilità in campo questa sera sulla fascia sinistra del Napoli nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. L’esterno portoghese ha parlato proprio della partita pareggiata contro i nerazzurri sabato sera, che ha comunque permesso alla squadra partenopea di giocarsi questa sera il trofeo contro i bianconeri: «Possiamo fare meglio della semifinale, ma l’obiettivo lo abbiamo raggiunto o non saremmo qui. Se abbiamo la possibilità di far meglio ce la metteremo tutta in campo per farlo».