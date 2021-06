Marinozzi: «Serie A, grande livello a EURO 2020. Lukaku trascinatore»

Lukaku è una delle stelle che, in questo inizio di EURO 2020, stanno tenendo alto il nome della Serie A. Il campionato italiano, infatti, è quello da cui arrivano la maggior parte dei gol segnati fin qui nella competizione. A commentare il dato è Andrea Marinozzi, commentatore e giornalista di Sky Sport.

STELLE DELLA SERIE A – In questo inizio di EURO 2020 la maggior parte dei gol sono arrivati da giocatori della Serie A. Il giornalista Andrea Marinozzi di Sky Sport ha analizzato il dato, sottolineando soprattutto l’aiuto che arriva dal livello di grandi giocatori come Romelu Lukaku dell’Inter: «La Serie A è trascinata dalle sue stelle, penso per esempio a Lukaku che ha segnato una doppietta contro la Russia e anche se non ha segnato nella seconda gara ha fatto una grandissima prestazione. Lui e Cristiano Ronaldo sono le stelle che tengono alto il nome della Serie A in questo Europeo, oltre chiaramente ai giocatori dell’Italia».