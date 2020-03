Marinozzi: “Serie A, dopo il rinvio c’è un altro rischio. Marotta perfetto”

Oggi si giocheranno soltanto due partite in Serie A, Lecce-Atalanta e Cagliari-Roma, perché le altre quattro sono state rinviate al 13 maggio. Il giornalista Andrea Marinozzi, ospite di “Sky Saturday Night”, ritiene sia un problema e nemmeno l’unico, come ha fatto notare Marotta ieri (vedi articolo).

CAMPIONATO FALSATO – Secondo Andrea Marinozzi sarebbe stato meglio far giocare le cinque partite di Serie A, fra cui Juventus-Inter, a porte chiuse: «Sì, secondo me sì. Il rischio è di aggiungere altre date, perché la prossima settimana non abbiamo la certezza di giocare. Come fai a giocare a porte chiuse nelle zone a rischio sette giorni dopo non aver dato l’OK? Giuseppe Marotta perfetto nei toni e anche nella sua preoccupazione sull’aumentare le date».