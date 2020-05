Marinozzi: “Serie A, Bundesliga modello. Niente di male se copi i tedeschi”

Marinozzi, giornalista di Sky Sport, propone il modello Bundesliga per la Serie A. Nel commentare la situazione di incertezza in Italia, dopo che in Germania si è tornati a far giocare il campionato, ha evidenziato la necessità di ripetere quanto si è visto che funziona.

COPIA E INCOLLA – Pochi dubbi per Andrea Marinozzi, la Serie A e il Governo dovrebbero prendere esempio dalla Germania: «C’è un modello, è il modello tedesco e va seguito. Vogliamo darci un’altra settimana per vedere cosa succede? OK, ma questo è da seguire. Ci sono tante cose secondo me da prendere spunto dalla Bundesliga: l’ha fatto la Spagna, lo sta facendo la Premier League ma un modello c’è. Seguiamolo, non c’è niente di male da copiare i tedeschi in questo momento».