Marinozzi: «Perisic non dominerà come all’Inter, ma aggiunge un fattore»

Il telecronista di Sky Sport Andrea Marinozzi ha fatto una breve analisi delle possibili candidate alla vittoria della Premier League. Tra le squadre citate anche il Tottenham, con un focus particolare sugli ex Inter Ivan Perisic e Antonio Conte.

EX NERAZZURRI – Dall’Inter al Tottenham. Ivan Perisic e Antonio Conte si ritroveranno in questa stagione di Premier League e proveranno a giocarsela fino alla fine. Il telecronista Andrea Marinozzi ha analizzato ciò che entrambi possono portare al club londinese: «Perisic magari non dominerà a tutta fascia come ha fatto lo scorso anno all’Inter, in Serie A, ma porterà tanto a livello di personalità. Conte è un allenatore che ha già capito come far giocare la sua squadra fin dal primo giorno e sarà sicuramente da tenere d’occhio per la vittoria finale della Premier League».