Marinozzi: «Perisic? Per l’Inter e la Serie A grossa perdita. Udogie costa»

Perisic andrà via dall’Inter per trasferirsi al Tottenham (vedi articolo). Andrea Marinozzi su Sky Sport commenta l’addio del croato, una grave perdita sia per l’Inter che per il campionato italiano

GROSSA PERDITA − Secondo Marinozzi, l’addio di Perisic è pesante sia per l’Inter che per la Serie A: «Perdita grossa per l’Inter vista la stagione da MVP. Perdita data per scontata da tifosi e dirigenti che hanno comprato Gosens a gennaio. Aumenta il livello del Tottenham che vuole provare a fare bene in Champions League e vincere la Premier League. Eredi? Vediamo i nomi, si parla di Bellanova e Udogie. Quest’ultimo dell’Udinese è molto molto forte ma costa anche tanto. Intanto la Serie A perde un altro giocatore di livello».