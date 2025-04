Marinozzi: «Parma-Inter, mi stupisce l’attacco! Ricevuto rassicurazioni»

In Parma-Inter, gara in programma oggi alle 18, Inzaghi è sempre più convinto di schierare la coppia titolare formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Il giornalista Andrea Marinozzi dagli studi di Sky Sport è sorpreso da questa scelta.

COPPIA TITOLARE – Lautaro Martinez e Marcus Thuram titolari insieme a Parma, una scelta che evidenzia la volontà dell’allenatore nerazzurro di non abbassare l’intensità, nonostante l’imminente sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Andrea Marinozzi ha parlato così riguardo questa scelta: «Mi stupisce in positivo la scelta la coppia d’attacco questa sera contro il Parma: Thuram e Lautaro Martinez, mi aspettavo più rotazione da parte di Inzaghi. Ma se fa questa scelta significa che ha avuto buone risposte dall’argentino e buone rassicurazioni dal punto di vista fisico anche da Thuram. Lo scoglio più grande per il Napoli è la sfida di lunedì contro il Bologna, la pressione è giusto metterla».

Inter, trasferta a Parma mai semplice

MAI SEMPLICE – La scelta di schierare la formazione migliore disponibile, in un momento così delicato della stagione, dimostra l’intenzione dell’Inter di affrontare ogni impegno con la massima serietà. Il Parma, guidato da Cristian Chivu, non è avversario da sottovalutare: lotta per la salvezza e ha dimostrato di saper mettere in difficoltà anche squadre di alta classifica. L’Inter vuole però approfittare di questa opportunità per mandare un messaggio forte al campionato, prima di immergersi nell’attesissimo confronto europeo.