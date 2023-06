Marinozzi: «Onana il migliore in campo, ma non per le parate!»

Marinozzi ha parlato della finale di Champions League tra Manchester City e Inter, vinta 1-0 dagli inglesi. Il giornalista esalta André Onana

PERFETTO − Le parole di Andrea Marinozzi dagli studi di Sky Sport 24: «L’importante è esserci in quella zona del calcio europeo. L’Inter ha interpretato la partita in modo perfetto dal punto di vista tattico, Inzaghi e il suo staff sono bravissimi. City meno brillante rispetto alle scorse partite. Guardiola si aspettava una pressione differente da parte dell’Inter, ovvero Brozovic alto su Rodri. L’Inter esce benissimo da dietro, il migliore in campo è stato Onana ma non per le parate bensì per le uscite dal basso. Tra i migliori al mondo».