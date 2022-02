Marinozzi: «Napoli-Inter la vedo come all’andata! Dzeko? Ho un dubbio»

All’andata la sfida tra Napoli e Inter, in campo oggi alle 18, è stata entusiasmante con un 3-2 finale in favore dei nerazzurri. Marinozzi, da 23 su Sky Sport 24, si aspetta una replica e non esclude che anche stavolta Dzeko possa partire dalla panchina.

IL MATCH CLOU – Andrea Marinozzi non vede Napoli-Inter come la gara che assegnerà la Serie A: «Io dico di no perché è troppo presto. C’è grande equilibrio davanti, mi piace. Stefano Pioli ha fatto la fotografia perfetta prima del derby: “Se vinciamo è ancora tutto aperto, anche per il Napoli, se perdiamo no il campionato è finito”. Il Milan ha vinto quindi tutte lì. È stato molto interessante il tema dell’andata, penso lo possa riproporre con Piotr Zielinski molto aggressivo su Marcelo Brozovic. È stata una delle più belle del campionato la gara d’andata, me l’aspetto ancora spettacolare. Kalidou Koulibaly è tornato così come André Frank Zambo Anguissa, Victor Osimhen sta ritrovando la forma migliore ma soprattutto ha superato il momento più difficile. Durante la Coppa d’Africa ha ritrovato i risultati e qualche giocatore anche sorprendente, come Juan Jesus».

LA SCELTA – Marinozzi parla di come Simone Inzaghi deve fare la formazione (vedi articolo) per Napoli-Inter: «Danilo D’Ambrosio sta facendo bene, dopo l’uscita di Alessandro Bastoni è andato Milan Skriniar sul centro-sinistra. Ho dei dubbi su D’Ambrosio al posto di Federico Dimarco con Skriniar sul centro-sinistra. La coppia d’attacco bene, ma Edin Dzeko viene da tre partite titolari e la prossima è il Liverpool. Viene difficile pensare a lui fuori, però ho qualche dubbio in più su quale coppia scegliere, considerato che la prossima è il Liverpool. Ma non penso a un calo di concentrazione, è una sfida scudetto e non puoi pensare ad altro».