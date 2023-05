Marinozzi: «Manchester City bellissimo, mi aspetto Dzeko titolare»

Il Manchester City è una squadra dalle mille risorse, Andrea Marinozzi avverte l’Inter su Sky Sport a proposito della finale di Champions League.

PARTICOLARI – Andrea Marinozzi apre così alla finale: «Il Manchester City è una squadra bellissima, recupera infiniti palloni e trova sempre la rete. L’Inter sa uscire bene palla al piede però, sia dal basso con Brozovic che con i rilanci di Onana. Nella gara d’andata solo Bastoni ha toccato più palloni di lui. Dzeko me lo aspetto titolare, sa gestire meglio spalle alla porta la palla e serve ai nerazzurri per evitare il pressing avversario. Ci sono punti in comune nella sfida col Barcellona, l’Inter deve curare la gestione del pallone, finalizzare bene le giocate quando esce quelle poche volte dalla propria metà campo. Vista la stagione perfetta da marzo in poi sarebbe una delusione perdere per Guardiola. Il City ha un nuovo volto, va diretta in modo più costante con De Bruyne e Haaland. Tante soluzioni, difficile da tamponare. L’Inter non deve fare pressione eccessiva, deve fare intensità non vicino all’area di rigore. Sarà complicatissimo, il City ha migliorato nella qualità della difesa quando si abbassano anche. Ribaltano velocemente il campo, una palla lunga può dare guai».