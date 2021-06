Marinozzi: «Lukaku trasformato, ora fondamentale. Merito di Conte»

Andrea Marinozzi – giornalista sportivo e telecronista di “Sky Sport” – ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio di Belgio-Portogallo (vedi formazioni), sottolineando la grande crescita di Romelu Lukaku grazie anche al lavoro svolto con Antonio Conte all’Inter.

CRESCITA ESPONENZIALE – Questa sera Romelu Lukaku sarà regolarmente in campo a guidare l’attacco del suo Belgio contro il Portogallo. Proprio dell’attaccante dell’Inter ha parlato il giornalista e telecronista Andrea Marinozzi, in questi termini: «Lukaku è fondamentale, soprattutto adesso. I suoi numeri sono migliorati perché in Italia e con Antonio Conte è migliorato. Non era questo giocatore prima di andare a giocare all’Inter. La fotografia del suo Europeo sono i due gol che il Belgio ha fatto contro la Danimarca, dove lui si è allargato, ha giocato per i compagni e ha creato. Questo dimostra la crescita di Lukaku».